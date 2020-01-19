2020/01/19 | 18:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/يمر نجم منتخبنا الوطني العراقي لكرة القدم ونادي بيرسبوليس الإيراني، بشار رسن في فترة حاسمة بمشواره الاحترافي في إيران.رسن، انتقل إلى بيرسبوليس في صيف 2017، لكن المشاكل المالية للنادي الإيراني لم تنتهِ ، إذ لم يتسلم رسن مستحقاته المالية من الفريق الإيراني للموسم الحالي حتى الان.وذكر رسن في تصريحات صحفية اطلعت عليها "كلكامش برس" إن "وكيل أعمالي بهروز دزهبود، منح النادي 10 أيام من أجل دفع مستحقاتي المالية المتأخرة، من أجل الاستمرار مع بيرسبوليس في الموسم الحالي".وأوضح ، "في حال لم تم دفع مستحقاتي، لن استمر مع النادي الإيراني"، مبيناً أنه "لديه عروضاً من تركيا وإسبانيا والسعودية والإمارات، سيتم المفاضلة بينها لاختيار وجهته المقبلة".تجدر الإشارة إلى أن رسن توج مع بيرسبوليس بلقب الدوري الإيراني، ووصل الى نهائي دوري أبطال آسيا مع الفريق في الموسم قبل الماضي.

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