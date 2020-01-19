المتظاهرون يعيدون قطع ساحة الطيران وسط بغداد

2020/01/19 | 18:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قطعت ساحة الطيران، اليوم الاحد، مرة اخرى من قبل المتظاهرين، بعد ان قطعت صباح اليوم وأعيد فتحها.

وقال مراسل "الغد برس" إن، المتظاهرين قطعوا مرة اخرى ساحة الطيران وسط بغداد بالاطارات المحترقة.

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