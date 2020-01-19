استمرار المواجهات بين المتظاهرين ومكافحة الشغب على طريق محمد القاسم

2020/01/19 | 18:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مراسل "الغد برس"، اليوم الاحد، باستمرار المواجهات بين المتظاهرين ومكافحة الشغب على طريق محمد القاسم.

وقال مراسلنا ان "المواجهات مستمرة بين المتظاهرين ومكافحة الشغب على طريق محمد القاسم، واطلاق الرصاص الحي والدخانيات".

واوضح ان "عشرات السيارات محصورة على الجسر بسبب المواجهات".

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