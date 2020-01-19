الجلسة التداولية تناقش ملفات مهمة

2020/01/19 | 18:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب‎‏ ‏‎جلسة تداولية برئاسة حسن كريم الكعبي النائب ‏الاول لرئيس المجلس ‏وبحضور 126 نائبا ،اليوم الاحد، لمناقشة عدد من القضايا الخدمية المهمة.

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