2020/01/19 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العيادات الشعبية تعيد تأهيل عدد من الأجهزة الطبية والبنايات الصحة تؤمّن الأدوية المنقذة للحياة وعلاجات أمراض الغدد بغداد – الزمان جهزت وزارة الصحة والبيئة منافذ التوزيع بالادوية المنقذة للحياة وعلاجات امراض الغدد الصم لاهميتهما ولحاجة المرضى لتلك العقاقير التي تشهد شحا بتوفيرها.ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية كماديا […]

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