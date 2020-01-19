2020/01/19 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجال وغموض يكتنفان تفاهم بغداد وبكين بشأن منح النفط مقابل الإعمار حرب: إتفاقية الصين لا تضمن حق العراق وترهن المستقبل بقيود بغداد – الزمان اكد الخبير القانوني طارق حرب ان اتفاقية بغداد وبكين لا تتضمن حقوقاً للعراق وتكبل مستقبل البلاد لسنوات بقرار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي فيما اثارت الاتفاقية سجالا سياسياً وشعبياً وردود […]

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