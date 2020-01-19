2020/01/19 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الأمريكي يعلن خضوع 11 فرداً من قواته في العراق للعلاج ترامب يبحث سحب جنوده من العراق مع صالح في دافوس بغداد -الزمان يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التحدث مع رئيس الجمهورية برهم صالح في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد من 21 إلى 24 كانون الثاني الجاري في دافوس، حول خروج قواته من العراق.وذكرت قناة […]

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