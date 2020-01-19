ناشط سياسي: تحالف “البناء” يتحمل مسؤولية انهيار الوضع بعد انتهاء مهلة الناصرية

2020/01/19 | 18:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد الناشط السياسي أحمد الخضر، اليوم الأحد، أن الكتل السياسية هي منْ تتحمل أي تصعيد سيحصل خلال الأيام القادمة، لأنها أصرت على الاستهانة بمطالب #المتظاهرين.الخضر […]

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