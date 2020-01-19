2020/01/19 | 18:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مشكلة الطاقة الكهربائية ليست وليدة اليوم فالعراق يعاني من نقصٍ حادٍّ منذ عام ألفٍ وتسعمئةٍ وتسعين، وتفاقمت أكثر بعد عام ألفين وثلاثة، بسبب تهالك محطات التوليد القديمة بالرغم من إنفاق أكثر من أربعين مليار دولار على قطاع الكهرباء دون أي حلول تذكر..

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم انفاق 40 مليار دولار على الكهرباء لا زالت غائبة في كركوك | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم انفاق 40 مليار دولار على الكهرباء لا زالت غائبة في كركوك | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).