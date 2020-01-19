الشيخ علي يوجه طلباً للصدر بشأن التظاهرة المليونية

2020/01/19 | 18:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

وجه النائب فائق الشيخ علي ، الاحد 19-1-2020، طلباً لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن التظاهرة المليونية التي دعا لاقامتها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال الشيخ علي في تغريدة على منصة ( تويتر ) "أتمنى على السيد مقتدى الصدر أن يأمر أتباعه متكرماً بعدم التظاهر يوم 24 الجمعة القادم، وسبب الطلب ليس فقط لأنه لا مسوّغ لها..



بل لأنه افتضح تمويلها من أموال الدولة، والتي هي أموال الشعب العراقي، وليست أموال الأحزاب الحاكمة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا الثلاثاء (14 كانون الثاني 2020) الى تظاهرة مليونية موحدة رفضاً للوجود الاميركي.بعدها دعا الأمين العام لـ عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، لوقفة شعبية رفضاً للتواجد الأميركي.



فيما دعا النائب عن كتلة صادقون التابعة لـ"حركة عصائب اهل الحق"، نعيم العبودي، إلى ترك الاختلافات والنزول براية موحدة هي راية الوطن، حسب تعبيره.وأعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، تأييده للتظاهرة المليونية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ضد الوجود الأمريكي، فيما وجه رسالة للشعب العراقي.بدوره رأى الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، أن التظاهرة "المليونية" أول الغيث، فيما نبه إلى أن القادم عدم مبارحة مكان السفارة الأميركية.

بغداد اليوم- ديالى

أكد القيادي في هيأة الحشد الشعبي عادل الكرعاوي، الاحد 19-1-2020، بان التصعيد على خط التظاهرات في بغداد وبعض المحافظات متوقع منذ ايام عدة فيما حذر من اطراف تريده اثارة الفوضى حسب قوله قبل التظاهرة المليونية المقرر اقامتها الجمعة

بغداد اليوم- بغداد

أكد نائب رئيس حزب (توركمن ايلي)، نبيل بكر، الاحد 19-1-2020، أن التركمان لا يمكنهم القبول بنتائج التعيينات الأخيرة في كركوك والتي ظلمت المكون ولم تنصفه ولم تراعي التمثيل السكاني.

وقال بكر، لـ(بغداد اليوم)، ان "بعد أحداث 1

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر نيابي، اليوم الاحد، بأن مجلس النواب حدد يوم الأربعاء المقبل موعداً لانعقاد جلسته.

وقال المصدر انه، "بعد انهاء الجلسة التداولية قرر مجلس النواب عقد جلسته يوم الاربعاء الموافق ٢٢-١ الساعة الواحدة بعد الظهر".

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