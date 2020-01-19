فيديو من النجف.. عراقيون غاضبون يحرقون صور سليماني والمهندس

2020/01/19 | 18:52 - المصدر: الحرة

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خرج العراقيون الغاضبون في تظاهرات بمدينة النجف ضد فساد الطبقة السياسية والتبعية لإيران، ونشر ناشطون مقاطع فيديو لحرق صور قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس نائب قائد قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اللذان قتلا في ضربة أميركية.





وأظهرت إحدى المقاطع حرق صورة سليماني كانت معلقة على لافتة في شوارع النجف، حيث يسمع في المقطع صوت هتاف من فتى يقول "بالذلة لا منعيش".

وأظهرت مقاطع مصورة أخرى تمزيق صور سليماني والمهندس، حيث قتل الاثنان في ضربة أميركية استهدفت موكبهم قرب مطار بغداد في الثالث من يناير.

متظاهر يحمل العلم العراقي في النجف خلال تظاهرات الأحد

وتصاعدت الاحتجاجات الأحد في بغداد ومدن جنوب العراق حيث قطع متظاهرون طرقا وجسورا بينها بإطارات سيارات مشتعلة للضغط على الحكومة والبرلمان من أجل القيام بإصلاحات سياسية بينها تسمية رئيس وزراء جديد وإجراء انتخابات مبكرة لتغيير الطبقة التي تسيطر على مقدرات البلاد.

وتشهد بغداد وعدة مدن عراقية منذ الأول من أكتوبر الماضي، احتجاجات يشارك فيها آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بـ "إقالة النظام" السياسي الموالي لطهران.

متظاهران عراقيان يشاركان في تظاهرات النجف ضد الطبقة السياسية والتبعية لإيران

واحتشد مئات في ساحة الطيران وساحة التحرير الرمزية اللتين تقعان في قلب بغداد، بعدما غاب عنها غالبية المتظاهرين خلال الأيام الماضية، وأحرقوا إطارات سيارات وقطعوا طرقا رئيسية بينها شارع محمد القاسم وعند جسر السنك.

واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع للحد من توسع التظاهرات.

ورد متظاهرون بالحجارة ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بينهم عدد من عناصر الأمن أحدهم ضابط بجروح، وفقا لمصادر أمنية وطبية بحسب وكالة فرانس برس.

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