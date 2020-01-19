شاهد: العرض الأول لمسلسل “مملكة إبليس” عبر “شاهد.نت”.. فبراير المقبل

2020/01/19 | 18:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ بعد عدة شهور من رفض عرض مسلسل”ملائكة إبليس”، وافق الأزهر الشريف على طرحه وذلك بعد تغيبر إسمه ليصبح “مملكة إبليس” ، ليعرض عبر منصة” شاهد.نت”بشكل حصري، مطلع فبراير المقبل.وقالت الفنانة المصرية رانيا يوسف، إحدى بطلات المسلسل، فى تصريحات صحفية لها فى وقت سابق، إن مسلسل “مملكة إبليس” صنع من أجل […]

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