حسين علوان حسين - لِمَ قَبَرَ بكّيرْ تعليقيَ الصَّغيرْ ؟

2020/01/19 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين في العدد : 6458 - 2020 / 1 / 7 من الحوار المتمدن ألأغر ، و ضمن محور "مقابلات و حوارات" ، جرت استضافة الأستاذ محمود يوسف بكير – الموصوف بعبارة " كاتب وباحث في الشئون الاقتصادية والإنسانية" - لتقديم "حوار مفتوح مع القراء والقارئات" عنوانه المعلن هو : "بعض أفكار ماركس وهل للتطبيق وكعلاج لمشاكل الرأسمالية ".وقد جذبت انتباهي أولاً صيغة التساؤل التضميني المغرض فيها و الناص على : "هل تصلح أفكار ماركس ......

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