حسين علوان حسين - لِمَ قَبَرَ بكّيرْ تعليقيَ الصَّغيرْ ؟

2020/01/19 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #حسين_علوان_حسين في العدد : 6458 - 2020 / 1 / 7 من الحوار المتمدن ألأغر ، و ضمن محور "مقابلات و حوارات" ، جرت استضافة الأستاذ محمود يوسف بكير – الموصوف بعبارة " كاتب وباحث في الشئون الاقتصادية والإنسانية" - لتقديم "حوار مفتوح مع القراء والقارئات" عنوانه المعلن هو : "بعض أفكار ماركس وهل للتطبيق وكعلاج لمشاكل الرأسمالية ".
وقد جذبت انتباهي أولاً صيغة التساؤل التضميني المغرض فيها و الناص على : "هل تصلح أفكار ماركس ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسين علوان حسين - لِمَ قَبَرَ بكّيرْ تعليقيَ الصَّغيرْ ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقد جذبت انتباهي أولاً صيغة التساؤل التضميني المغرض فيها و الناص على : "هل تصلح أفكار ماركس ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حسين علوان حسين - لِمَ قَبَرَ بكّيرْ تعليقيَ الصَّغيرْ ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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