الصيدلي : تدوير الفاسدين ووضعهم بمناصب جديدة تجاهل واضح لمطالب الشعب

2020/01/19 | 19:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عدّ عضو مجلس النواب محمد اقبال الصيدلي، اليوم الاحد، تدوير الفاسدين ووضعهم بمناصب جديدة تجاهلاً واضحاً لمطالب الشعب.

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