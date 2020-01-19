بالوثيقة.. تخصيص سيارات حكومية لتظاهرات الجمعة

2020/01/19 | 19:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصصت حكومة محافظة البصرة، سيارات حكومية لنقل المتظاهرين في التظاهرات المقررة الجمعة المقبلة ضد تواجد القوات الأجنبية في البلاد.وأظهرت وثيقة للنائب الأول لمحافظ البصرة محمد التميمي يدعو فيها شرطة […]

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