على وقع تصاعد الاحتجاجات…قطع طرق وإحراق مقرات أحزاب..

2020/01/19 | 19:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت الاحتجاجات الأحد في بغداد ومدن وبلدات جنوب العراق، حيث قطع متظاهرون طرقا وجسورا بينها بإطارات مشتعلة قبل يوم من انتهاء مهلة المتظاهرين للسلطات بتنفيذ مطالبهم أو البدء بخطوات تصعيدية.[…]

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