مصدر: إطلاق سراح الناشطين والطلبة المعتقلين في المثنى

2020/01/19 | 19:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى/ الغد برس:

أفاد مصدر محلي بمحافظة المثنى، اليوم الأحد، بإطلاق سراح الناشطين المدنيين الذين اعتقلوا ظهر اليوم.

وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، أن "قاضي محكمة تحقيق السماوة قرر إطلاق سراح الناشطين المدنيين الثلاثة شهید العراقي، وفاضل عباس الحجيمي، وعادل الرماح".

وبين المصدر، أن "الطلبة المتبقين الذين تم اعتقالهم أيضا أفرج عنهم بتعهدات من قبل أولياء أمورهم بعدم المشاركة في قطع الطرقات او إغلاق الدوائر الحكومية والالتزام بسلمية التظاهرات".

وكانت قوة أمنية كبيرة تابعة لجهاز الاستخبارات في المثنى اعتقلت ظهر اليوم عددا من الناشطين والطلبة بتهمة التحضير لانتهاء مهلة الناصرية يوم غد الاثنين.

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