2020/01/19 | 19:03 - المصدر: كلكامش برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كلكامش برس/ بغداديخوض فريق الشرطة العراقي، مباراة رد الاعتبار، غدا الإثنين، بمواجهة الشباب السعودي، ضمن منافسات جولة إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بالعاصمة الأردنية عمان.وتعد مهمة الشرطة معقدة بعد خسارة مباراة الذهاب في السعودية بسداسية نظيفة، رغم أن الفريق العراقي يضم عددًا من النجوم المميزين ويتوجب على الشرطة خوض المباراة بشعار رد الاعتبار والفوز بـ7 أهداف نظيفة لكي يضمن الوصول لنصف النهائي.واقيم قبل قليل المؤتمر الفني لمباراة الشرطة والشباب السعودي وهذه ابرز تفاصيله :لاعبو الشرطة سيرتدون القمصان الخضراء الكاملة فيما يرتدي حارس المرمى القمصان الحمراء.لاعبو الشباب السعودي سيرتدون القمصان البيضاء الكاملة فيما سيرتدي حارس المرمى القمصان السماوية.ستقام المباراة عندة الساعة ال5:30 بتوقيت العاصمة بغداد على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. 7 أهداف تفصل الشرطة للوصول لنصف نهائي البطولة العربية ) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. 7 أهداف تفصل الشرطة للوصول لنصف نهائي البطولة العربية ) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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