بالصور.. 7 أهداف تفصل الشرطة للوصول لنصف نهائي البطولة العربية ‏

2020/01/19 | 19:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداديخوض فريق الشرطة العراقي، مباراة رد الاعتبار، غدا الإثنين، بمواجهة الشباب السعودي، ضمن منافسات جولة إياب ربع نهائي كأس ‏محمد السادس للأندية الأبطال، بالعاصمة الأردنية عمان.‏وتعد مهمة الشرطة معقدة بعد خسارة مباراة الذهاب في السعودية بسداسية نظيفة، رغم أن الفريق العراقي يضم عددًا من النجوم المميزين ‏ويتوجب على الشرطة خوض المباراة بشعار رد الاعتبار والفوز بـ7 أهداف نظيفة لكي يضمن الوصول لنصف النهائي.‏واقيم قبل قليل المؤتمر الفني لمباراة الشرطة والشباب السعودي وهذه ابرز تفاصيله :‏لاعبو الشرطة سيرتدون القمصان الخضراء الكاملة فيما يرتدي حارس المرمى القمصان الحمراء.‏لاعبو الشباب السعودي سيرتدون القمصان البيضاء الكاملة فيما سيرتدي حارس المرمى القمصان السماوية.‏ستقام المباراة عندة الساعة ال5:30 بتوقيت العاصمة بغداد على استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة .‏

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