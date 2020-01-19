خلافات الكتل السياسية تحرم

2020/01/19 | 19:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، عن غلق باب التقديم على الشمول براتب المعين المتفرغ لحين إقرار موازنة عام 2020 وتوفر التخصيصات المالية.وقالت الوزارة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "فتح الشمول بامتيازات قانون رقم 38 لسنة 2013 (المعين المتفرغ) سوف يتم بعد اقرار الموازنة العامة لعام 2020 وتوفير التخصيصات المالية اللازمة".وبينت ان "التقديم سيكون الكترونيا لاعطاء الفرصة لاكبر عدد ممكن من الاشخاص كونه يساعد في القضاء على الفساد الاداري ويواكب التطور التكنولوجي في العالم".خلافات الكتل السياسية حول حسم ترشح شخصية مستقلة وكفوءة ونزيهة لرئاسة الحكومة المؤقتة، والتالي من صلاحياتها إرسال القوانين إلى مجلس النواب ومنها قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020، ليتسنى إقرارها وإطلاق التخصيصات المالية لوزارات ومؤسسات الدولة، إلا أن الكتل ما زالت مختلفة حول المرشح وكذلك لم تبدي أي مرونة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، ما تسبب بعدم إقرار الموازنة لغاية الآن.

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