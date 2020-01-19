2020/01/19 | 19:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بمهّرب قطع ومخططات آثارية فرعونية في منفذ الشيب النزاهة تصدر امر قبض جديد بحق محافظ بابل بغداد – الزمان اصدرت هيئة النزاهة أمر قبض جديد بحق محافظ بابل عن تهم ومخالفات قانونية وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات.وأشارت الهيئة في بيان امس أن (محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر قبض وتحرٍّ […]

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