2020/01/19 | 19:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملتقى الثاني للصحافة الإحترافية يختتم فعالياته باعلان نتائج مسابقة بين المشاركين صحفيون يرفضون دعوات حمل السلاح ويفاتحون جهات دولية للتدخل ووقف الإنتهاكات السليمانية – ياسر اسماعيل اعلنت مجموعة من الصحفيين والاكاديميين خلال الملتقى الثاني للصحافة الاحترافية عن تشكيل لوبي صحفي يضم قادة الرأي العام والمنظمات الصحفية ووسائل الاعلام المســــــــتقلة يهدف الى تحقيق وصيانة حرية العمل […]

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