2020/01/19 | 19:04 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذوو الإعاقة تضع آلية لتوطين الرواتب في صلاح الدين العمل يستحصل ملياري دينار من ضمان العمَّال وغرامات الشركات بغداد – الزمان استحصلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اكثر من ملياري دينار من ضمان العمال والغرامات المالية لسبع شركات مخالفة لقانون العمل.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض في بيان تلقته (الزمان) امس […]

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