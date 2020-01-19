الكعبي: البرلمان بصدد استضافة السفير الصيني وممثلين عن الحكومة

2020/01/19 | 19:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أن المضي بالاستثناءات سيعرض قانون التقاعد الى التشويه وعدم الاستفادة من فرص العمل التي سيوفرها،فيما أشار الى أن البرلمان بصدد استضافة السفير الصيني في بغداد فضلاً عن ممثلين عن الحكومة العراقية.

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