شركات طيران خليجية مستمرة باستخدام اجواء العراق وايران “رغم التحذيرات”.. تقرير يكشف السبب

2020/01/19 | 19:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت تقارير صحفية، إن الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات وعدة شركات طيران خليجية أخرى، مستمرة في استخدام أجواء العراق وإيران في تسيير رحلاتها، رغم تعديل شركات أخرى مسار طائراتها.وقالت وكالة “رويترز”، أن “شركات الطيران الخليجية تقول إن تغيير مسار رحلاتها ألحق الضرر بأرباحها، لكنها تؤكد أيضا أنها تتخذ كل الاحتياطات اللازمة […]

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