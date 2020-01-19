العراق... المتظاهرون يتبرأون مما يسمى بجهاز مكافحة الدوام

2020/01/19 | 19:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت عمليات الرافدين في العراق استمرارها بتوفير الحماية للمؤسسات الخدمية والمدارس وعدم السماح بالمساس فيها....

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