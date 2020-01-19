إسماعيل، من عازف على الرسم إلى عازف مع عدة فرقات موسيقية في المانيا

2020/01/19 | 19:14 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين الهسكاني يدرس إسماعيل هندسة الصوت في جامعة المانية ويعمل حاليا في التصوير والاخراج مع شركة المانية في مدينة فوبرتال لصناعة الافلام وتصوير المسارح الضخمة في جميع انحاء أوروبا.من هو أسماعيل؟ إسماعيل خديدة برجس، شاب عراقي أيزيدي من مواليد 1995، قضاء سنجار/ مجمّع حطين (دوكري) غرب محافظة نينوى شمال العراق، يسكن …

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