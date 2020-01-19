الجنايات: المؤبد لمتهم تمت إدانته بقتل والدة زوجته شمال ذي قار

2020/01/19 | 19:35 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد ضد أحد المدانين بجرائم القتل في المحافظة.

وذكر المصدر، لـ"الغد برس"، أن " محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار حكمت بالسجن المؤبد ضد متهم تمت إدانته بقتل والدة زوجته وعمته في ذات الوقت في ناحية الفجر شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن " القرار صدر استنادا لإحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

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