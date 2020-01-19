الكوري الجنوبي في نصف النهائي على حساب الاردن

2020/01/19 | 19:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغلب المنتخب الاولمبي الكوري الجنوبي على نظيره الاردني اليوم الاحد بهدفين لهدف في ربع نهائي كاس اسيا دون 23 عاما.

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