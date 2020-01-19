2020/01/19 | 19:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قطعت مجموعه من المتظاهرين، طريق محمد القاسم السريع مما أدىى إلى تعطيل الحركة المرورية فيه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: متظاهرون يقطعون سريع محمد القاسم وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: متظاهرون يقطعون سريع محمد القاسم وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).