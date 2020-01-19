الحكمة: الأحزاب العراقية في مأزق.. حواراتها السياسية تُواجه بالرفض الشعبي

2020/01/19 | 19:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق في ظل تعطل الحوارات السياسية بشأن اختيار رئيس الحكومة الانتقالية الجديد، بدلاً عن المستقيل #عادل_عبد_المهدي، أكد تيار “الحكمة” الذي يقوده رجل الدين #عمار_الحكيم، أن الشعب يرفض […]

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