مركز العراق للتنمية القانونية يطالب رئاسة الجمهورية بتطبيق المادة81 من الدستور

2020/01/19 | 19:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مركز العراق للتنمية القانونيّة رئيس الجمهوريّة الى إختيار رئيس الوزراء وفق الآليات الدستورية.

وتضمن كتاب وجهه المركز الى رئاسة الجمهورية، التشديد على ضرورة تطبيق المادة الحادية والثمانين من الدستور، بهدف إنهاء الأزمة الدستوريّة التي تمرُّ بها البلاد منذ نحو شهرين، على خلفية استقالة رئيس مجلس الوزراء، مبينا ان رئاسة الجمهوريّة كان عليها أن تسير باتجاه تطبيق تلك المادة، والتي تنص على ان يتولى رئيس الجمهورية منصب رئاسة الوزراء، عند خلو المنصب لأي سبب كان، وتكليف مرشح آخر للمنصب خلال خمسة عشر يوما.

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