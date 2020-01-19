الفنانة الكوردية الهولندية ناز تفوز بجائزتين اوروبيتين

2020/01/19 | 19:46 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفنانة الكوردية الهولندية ناز

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