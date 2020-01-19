إطلاق سراح 5 عناصر من ’’مكافحة الدوام’’ وسط الناصرية

2020/01/19 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الناصرية

أفاد مصدر امني، الاحد 19 كانون الثاني 2020، بإطلاق سراح 5 عناصر من ’’مكافحة الدوام’’ وسط الناصرية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية أطلقت سراح خمسة عناصر من مكافحة الدوام وسط مدينة الناصرية".

وأضاف، أن "العناصر اعتقلتهم صباح اليوم، في منطقة سومر".

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، مساء اليوم الاحد، باخر التطورات التي يشهدها الطريق الحيوي في العاصمة بغداد (سريع محمد القاسم)، بعد توجه المتظاهرين نحوه منذ ساعات الصباح الأولى.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، انه "تم الان قطع سريع محمد ال

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأحد (19 كانون الثاني، 2020) عن فرض حظر لدخول المدنيين بمنطقة بين محافظة ديالى وصلاح الدين لمسافة 40 كم.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (64 كم شمال شرق بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ(

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الاحد 19-1-2020 ، عن خطة أمنية مشددة في البصرة تحسبا لأي طارئ فيما كشفت عن مضمونها.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن العقيد ثائر عيسى نجم في إعلام قيادة عمليات البصرة قوله: إن "قيادة عمليات البصر

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