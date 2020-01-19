شاهد: قطع ورصاص حي.. محمد القاسم يعج بالمتظاهرين عشيّة انتهاء مهلة الناصرية

2020/01/19 | 19:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع الساعات الاخيرة لانتهاء مهلة الناصرية التي تضامنت معها عدة محافظات وصعدت من اساليبها الاحتجاجية، شهد الطريق السريع او ما يسمى بمحمد القاسم مساء الاحد تطورات امنية رافقها قيام مئات المتظاهرين بقطع الطريق وسط بغداد مما دفع الاجهزة الأمنية الى اطلاق الرصاص الحي لتفريقهم.

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