فائق الشيخ علي يدعو مقتدى الصدر لعدم التظاهر يوم الجمعة القادم

2020/01/19 | 19:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- تمنى عضو مجلس النواب عن التيار المدني ، فائق الشيخ علي ، على مقتدى الصدر ان يأمر اتباعه بعدم التظاهر يوم الجمعة القادم ، مسببا طلبه لعدم وجود مسوغ لذلك .أتمنى على السيد مقتدى الصدر أن يأمر أتباعه متكرماً بعدم التظاهر يوم 24 الجمعة القادم، وسبب الطلب ليس فقط لأنه […]

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