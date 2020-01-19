إعلان الإنذار [ج] في ذي قار عشية انتهاء مهلة المتظاهرين

2020/01/19 | 20:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين] أعلنت قيادة شرطة ذي قار، إعلات حالة الإنذار القصوى [ج] في المحافظة عشية انتهاء مهلة المتظاهرين للحكومة في تنفيذ مطالبهم.

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