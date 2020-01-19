2020/01/19 | 20:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن محافظ الديوانية زهير الشعلان، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة باستثناء بعضها، ليوم غد الاثنين، في خطوة لـ"حفظ ماء الوجه" بعد أن أعلن المتظاهرون أن يوم غد سيكون "عصياناً مدنياً" في جميع دوائر الدولة والمؤسسات التعليمية والتربوية.وقال الشعلان في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس" إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، في محافظة الديوانية".واضاف "تم استثناء الدوائر الصحية والخدمية والامنية من هذا القرار".وجاء هذا القرار عقب اعلان محتجو محافظة الديوانية، في وقت سابق اليوم، عن 4 خطوات للتصعيد "السلمي" في المحافظة ليوم غد الاثنين.وذكر المحتجون، في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" أن تلك الخطوات تتمثل ، بقطع الطريق الدولي الرابط بين الديوانية والمحافظات بشكل تام باستثناء مركبات المنتسبين والحالات الطارئة ، وقطع المداخل الخمسة للمركز بشكل سلمي وهي " عفك، الشامية، الحمزة، السنية، ومدخل الدغارة من الخارج فقط ".و الخطوة الثالثة ستكون بالقطع بطريقه سلميه أما بأعلام عراقية او بلافتات تحمل المطاليب المشروعة ويبدأ القطع من الساعة الخامسة فجرا إشعار آخر، وفي الخطوة الرابعة، نبهوا الى أن يوم غدٍ الاثنين سيكون إضرابا عاما لكافة الدوائر والمعاهد والجامعات والمدارس بشتى صنوفها الابتدائي والمتوسط والاعدادي.

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