تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن اللبنانية

2020/01/19 | 20:05 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن اللبنانية، مساء اليوم الاحد، في العاصمة بيروت ما أسفر عن إصابة العشرات من المحتجين.وبحسب وسال اعلام لبنانية فإن الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، تجددت مساء اليوم أمام البرلمان وسط العاصمة بيروت، ليتكرر مشهد الليلة الماضية حيث أصيب المئات من المتظاهرين بإصابات متفاوتة.

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