محافظ الديوانية يعطل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين

2020/01/19 | 20:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ الغد برس:

أصدر محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الاحد، امرا بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان صحفي مقتضب وتلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الشعلان أصدر أمرا بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين في جميع دوائر المحافظة لحماية لمن المحافظة والمواطنين".

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