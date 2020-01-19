حسين امير عبد اللهيان: نسعى للإتجاه بعلاقاتنا مع السعودية والبلدان العربية نحو الافضل

2020/01/19 | 20:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت ايران عن نيتها التوجه نحو تحسين علاقاتها، مع السعودية والدول العربية الأخرى خلال المرحلة المقبلة.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون مجلس الشورى حسين امير عبد اللهيان في تصريح، ان طهران تعتزم ان تخطو نحو الأفضل، في علاقاتها مع تلك البلدان، في موقف غير متوقع من الجانب الإيراني، على خلفية تصعيد الأوضاع الإقليمية التي أعقبت مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وما رافقه من توتر الأوضاع بين طهران وواشنطن، وعدد من دول المنطقة.

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