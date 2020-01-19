الحزب الشيوعي اليوناني - خطير على الشعب هو دعم الحكومة اليونانية للمخططات الإمبريالية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط

2020/01/19 | 20:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_اليوناني مجموعة الحزب الشيوعي اليوناني في البرلمان الأوروبيخطير على الشعب هو دعم الحكومة اليونانية للمخططات الإمبريالية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط قام النائب عن الحزب الشيوعي في البرلمان الاوروبي، كوستاس باباذاكيس بمداخلة خلال نقاش حول "الوضع في إيران والعراق بعد التصعيد الأخير" في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، مشدداً على ما يلي:......

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