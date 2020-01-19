2020/01/19 | 20:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعداد / حيدر كاظم

اعلن نادي نفط الوسط انه ضم المدافع الدولي السابق عصام ياسين الى صفوفه قادما من النجف تحضيرا لمنافسات الدوري الكروي الممتاز الذي من المؤمل ان يستأنف في شهر شباط المقبل.

واعرب عصام ياسين عن سعادته بارتداء قميص عندليب الفرات مجددا مؤكدا انه يعتز بتجربته السابقة مع غزلان البادية ويتمنى له التوفيق والنجاح في المسابقة المحلية.



واشار ياسين الى ان نفط الوسط يمتلك ادارة مميزة استطاعت خلال اعوام وجيزة قيادة النادي لاحراز لقب الدوري ومنافسة الاندية الجماهيرية، فضلا عن خبرة ملاكه التدريبي ويقف في مقدمته الكابتن راضي شنيشل، مضيفا انه يتطلع لمساعدة فريقه الجديد بتحقيق افضل النتائج في العام الحالي وتكرار الانجاز المحلي الذي حققه مع عندليب الفرات قبل سنوات معدودة.

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