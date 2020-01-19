2020/01/19 | 20:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعداد / حيدر كاظم

غاب لاعب منتخبنا الوطني همام طارق المحترف في صفوف الاسماعيلي المصري عن مباراة فريقه الاخيرة بسبب عدم جاهزيته، واقيمت اول امس امام سموحة السكندري ضمن الدوري الممتاز ، وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما، ، وطالب النجم الدولي ادارة ناديه بالرحيل عن الدراويش في الانتقالات الشتوية الحالية وخوض تجربة جديدة، لعدم شعوره بالراحة فضلا عن اخلال الادارة بالاتفاق معه في ما يخص مشاركة منتخبنا في بطولة كأس خليجي 24 اذ لم تسمح له بالانضمام لتشكيلة اسود الرافدين في المسابقة المذكورة، واثارت هذه المسألة المشاكل مع اعضاء الادارة الذين رفضوا حتى الان الرد على طلبه سواء بالرفض او الموافقة بانتظار ما ستشهده الايام الاخيرة من الميركاتو الشتوي.

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