اخبار اللجنة البارالمبية الوطنية

2020/01/19 | 20:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

القوس والسهم

يشارك منتخب القوس والسهم في بطولة فزاع الدولية التي تحتضنها الامارات في الخامس عشر من شهر شباط المقبل وتستمر خمسة ايام بمشاركة واسعة من ابطال العالم.

وقالت الامين العام للجنة البارالمبية الوطنية رئيس اتحاد القوس والسهم د.



كوثر حسين: ان المنتخب ينتظره معسكر تدريبي داخلي في المركز التدريبي ببغداد مطلع شباط ويستمر لغاية الرابع عشر من الشهر ذاته تحضيرا لهذا الاستحقاق الذي يعد من اقوى البطولات التي تشارك فيها منتخبات عالية المستوى، واضافت ان الوفد يتالف من امين سر الاتحاد حيدر محسن رئيسا فضلا عن ثلاثة لاعبين هم زمن حسين وسارة حيال وسليمان فياض والمدرب مصطفى محمد كاظم.

تدريبات المنتخبات

تفقد رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية د.عقيل حميد المركز التدريبي للجنة في المجمع الرياضي لوزارة الشباب في شارع فلسطين، واطلع رئيس اللجنة على التدريبات اليومية للمنتخبات الوطنية لاسيما انها تستعد للاستحقاقات المقبلة واستمع الى شرح من قبل مدربي ورؤساء الاتحادات التي زارها فضلا عن اهم معوقات الوحدات التدريبية من اجل الوقوف على معالجتها وتوفير الظروف الملائمة لتدريبات اللاعبين، وشملت الزيارة عددا من المنتخبات منها البوتشيا والجودو والرماية

وعقد رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية اجتماعا موسعا مع رؤساء الاتحادات الرياضية في اللجنة البارالمبية للوقوف على اخر استعداداتهم للتاهل الى الدورة البارالمبية المقبلة وطلب من الاتحادات الاهتمام باللاعبين الذين قطعوا شوطا في التاهل وجمعوا النقاط المؤهلة وامكانية دعمهم و زجهم في المعسكرات الداخلية والخارجية لغرض ضمان تاهلهم رسميا وتحقيق نتائج ايجابية ترتقي الى الانجاز الذي حققته اللجنة البارالمبية في اخر مشاركة لها عام 2016 في بارالمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل.

تنس الطاولة

تلقى العراق دعوة للمشاركة في بطولة مصر الدولية بتنس الطاولة واعلنت الامانة العامة للجنة البارالمبية المشاركة في هذا المحفل الدولي الذي من المقرر ان ينطلق في مدينة الاسكندرية المصرية للمدة من 30 كانون الثاني ولغاية 6 شباط المقبل.

ويتالف الوفد من الامين المالي لاتحاد اللعبة نسيم عبد زيد رئيسا فضلا عن رئيس اتحاد تنس الطاولة سمير علي لطيف وجمال جلال مدربا وجاسم كاتب مدربا مساعداً واللاعبين نجلة عماد وزينب حسن وعلي عبد الامير وعبد الرحمن حكمت ومنتظر فاروق وخضير عباس وهديل علي ورسل فاضل، وتعد البطولة مؤهلة الى الدورة البارالمبية المقبلة في طوكيو 2020 وحسب النقاط.

تحضيرات المبارزة

يستعد اتحاد المبارزة على الكراسي للبطولات المقبلة هذا الموسم لغرض تعزيز وجوده في الدورة البارالمبية باليابان الصيف المقبل وقال رئيس الاتحاد علي حميد انهم بصدد المشاركة في بطولة اسيا التي ستقام في تايلاند نهاية شباط المقبل مبينا ان مشاركة منتخبنا ستكون ضمن فعاليات سلاح الشيش وسيف المبارزة والسيف العربي بمنافسات الفردي والفرقي وقد ارتاى الاتحاد تطعيم الوفد المشارك بالطاقات الشبابية منهم مصطفى علي وابراهيم صادق وامير علي الذي تعد هذه المشاركة الاولى لهم دوليا وسوف يدخلون منافسات الشباب تحت سن 23 في بطولة iwas التي تقام بالتزامن مع بطولة اسيا.

واضاف علي حميد ان منتخبنا تنتظره مشاركة اخرى في البرازيل في اذار المقبل والتي نطمح من خلالها لتاكيد تاهل لاعبينا بفعالية الفرقي لسيف المبارزة بعد ان ضمنا تاهل المبارز عمار هادي وزميله زين العابدين غيلان، وهذه البطولة تُعد المحطة الاخيرة لتاهل اللاعبين الى بارالمبياد طوكيو التي تستضيفها العاصمة اليابانية منتصف العام الحالي.

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