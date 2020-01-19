بالصور.. محتجون يقطعون سريع الشعلة شمال غربي بغداد

2020/01/19 | 20:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بقيام محتجين بقطع سريع الشعلة شمال غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، ان "العشرات من المحتجين اقدموا على غلق سريع الشعلة غربي العاصمة بغداد، في خطوة تصعيدية تجاه عدم تلبية مطالب المتظاهرين الذين نادوا بها منذ الأول من أكتوبر من العام الماضي".

بغداد اليوم- بغداد

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو، للمنشد ، باسم الكربلائي، وهو يردد ابيات تدعو بالسلامة الى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، كما وأشار الكربلائي الى شعار ’’نريد وطن’’ الذي

بغداد اليوم-المثنى

أعلن متظاهرو محافظة المثنى، الأحد 19-1-2020، خطواتهم التصعيدية ليوم غد، بعد انتهاء المهلة التي حددها المتظاهرون، دون تحقيق مطالبهم.

وورد في البيان، الذي تلاه أحد المتظاهرين، أنهم سيفرضون الاضراب العام في كل دوائر الدولة، مستث

بغداد اليوم-متابعة

أعلن محتجو محافظة الديوانية، الأحد (19 كانون الثاني، 2020) عن 4 خطوات للتصعيد "السلمي" في المحافظة ليوم غد.

وذكر المحتجون، في بيان، أن الخطوة الأولى تتمثل بـ"قطع الطريق الدولي الرابط بين الديوانية والمحافظ

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