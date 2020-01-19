2020/01/19 | 20:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه الرادود باسم الكربلائي، رسالة “تضامنية” إلى المتظاهرين، فيما اشاد بموقف المرجعية العليا المتمثلة بالمرجع علي السيستاني.وظهر الكربلائي في مقطع فيديو اطلعت عليه “يس عراق”، وهو يخاطب من “يريد وطن”، قائلا “طالب واحنا كلنا وياك”، وذلك خلال تأديته لطمية على منبر احدى الحسينيات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: باسم الكربلائي يخاطب المتظاهرين والمرجعية على طريقته الخاصة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: باسم الكربلائي يخاطب المتظاهرين والمرجعية على طريقته الخاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).