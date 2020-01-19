بالصور.. المتظاهرون يقطعون سريع الشعلة في بغداد

2020/01/19 | 20:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقام متظاهرون في مدينة الشعلة في بغداد، مساء اليوم الاحد، بقطع الطريق السريع المسمى شعبيا "سريع الشعلة" شمال غربي العاصمة.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المئات من المتظاهرين قاموا بقطع "سريع الشعلة" وبإحراق الاطارات ومنع المركبات من المرور على الطريق.يذكر ان المتظاهرين قاموا في وقت سابق من مساء اليوم الاحد، بقطع طريق محمد القاسم بعد مواجهات مع قوات مكافحة الشغب وسط بغداد.

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