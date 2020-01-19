إعلان الإنذار

2020/01/19 | 20:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، مساء اليوم الأحد، بإعلان القوات الأمنية في المحافظة، حالة الإنذار القصوى "ج".وذكر المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "القوات الأمنية في محافظة ذي قار دخلت حالة الإنذار القصوى (ج)".وبين ان "هذا القرار جاء قبل ساعات من انتهاء مهلة المتظاهرين لتحقيق مطالبهم".يذكر ان التوتر بلغ أوجه في ذي قار، حيث يستعد المعتصمون في ساحة الحبوبي مركز ‏الاحتجاجات الرئيسي في المحافظة، إلى تصعيد احتجاجهم مع قرب انتهاء مهلة الأسبوع لحسم ملفيّ منصب رئيس الوزراء وتقديم المتورطين بقتل ‏المتظاهرين للمحاكمة.‏وشهدت مدينة الناصرية التي تأتي في المرتبة الثانية بعدد ضحايا التظاهرات بعد العاصمة ‏بغداد، حملات مستمرة من العنف كان آخرها هجوما مسلحا وحرق خيم المعتصمين واغتيال عدد من الناشطين من قبل عناصر مسلحة مجهولة.

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