احمد ملا طلال يدعو الى تمديد الفصل التشريعي لحين منح الثقة للحكومة الجديدة

2020/01/19 | 20:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة / دعا الاعلامي المستقل احمد الملا طلال ،الى قيام 50 نائبا وطنيا وملتزما بتوجيهات المرجعية ومقتنع بخارطة طريقا الى ان يتقدموا بطلب لادراج فقرة تمديد العمل بالفصل التشريعي الحالي .أتمنى لو أن ٥٠ نائبًا وطنيًا وملتزمًا بتوجيهات المرجعية ومقتنع بخارطة طريقها، أن يقدموا طلبًا لإدراج فقرة تمديد العمل بالفصل التشريعي الحالي […]

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