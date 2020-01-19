الكربولي: المتظاهرون أثبتوا سلميتهم ووطنيتهم.. ولا ثقة بأحزاب السلطة

2020/01/19 | 20:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أكد رئيس #حزب_الحل العراقي، #جمال_الكربولي، اليوم الأحد، أن #المتظاهرين أثبتوا سلميتهم ووطنيتهم ولا ثقة بأحزاب السلطة.وقال الكربولي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: […]

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